ВЫЧИСЛИТЕ ЗНАЧЕНИЕ ДРОБИ 64-Х ВО ВТОРОЙ СТЕПЕНИ/Х+8 ПРИ Х=7,5

Алгебра

ВЫЧИСЛИТЕ ЗНАЧЕНИЕ ДРОБИ 64-Х ВО ВТОРОЙ СТЕПЕНИ/Х+8 ПРИ Х=7,5

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