ВЫЧИСЛИТЕ ЗНАЧЕНИЕ ДРОБИ 64-Х ВО ВТОРОЙ СТЕПЕНИ/Х+8 ПРИ Х=7,5
Алгебра
ВЫЧИСЛИТЕ ЗНАЧЕНИЕ ДРОБИ 64-Х ВО ВТОРОЙ СТЕПЕНИ/Х+8 ПРИ Х=7,5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(8-x)(8+x) / (x + 8) (сокращаем скобки), получается 8 - x, подставляем 7.5, получается 0.5
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