14. В каком слове ударение падает а второй слог? 1) положить 2) поднялась З) приняты 4) ходатайствовать 15. Укажите предложение без грамматических ошибок (правильно построенное). 1) Мы выписываем журнал «Природу». 2) Школьн...

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14. В каком слове ударение падает а второй слог? 1) положить 2) поднялась З) приняты 4) ходатайствовать 15. Укажите предложение без грамматических ошибок (правильно построенное). 1) Мы выписываем журнал «Природу». 2) Школьники охотно помогали группе археологов, приехавшим из Москвы. З) Пьеса ставилась как в столичных, так и в провинциальных театрах. 4) После казни декабристов Пушкин не отказался и остался верен друзьям.
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Автор: Гость
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