6 кг цукрових буряків іде на виготовлення 1 кг цукру. Скільки кілограмів цукрових буряків піде на виготовлення 7 кг цукру?

Гость: Гость:

6 кг б.- 1 кг ц. ? кг б. - 7 кг ц. 1кг ц. - 7 кг, у 7 разів більше, значить і буряків потрібно у 7 разів більше 6 . 7 = 42 Відповідь: потрібно 42 кг буряків для 7 кг цукру