6 кг цукрових буряків іде на виготовлення 1 кг цукру. Скільки кілограмів цукрових буряків піде на виготовлення 7 кг цукру?
Математика
6 кг цукрових буряків іде на виготовлення 1 кг цукру. Скільки кілограмів цукрових буряків піде на виготовлення 7 кг цукру?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 кг б.- 1 кг ц. ? кг б. - 7 кг ц. 1кг ц. - 7 кг, у 7 разів більше, значить і буряків потрібно у 7 разів більше 6 . 7 = 42 Відповідь: потрібно 42 кг буряків для 7 кг цукру
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