Стрілу масою 50 г випустили вертикально вгору з поверхні Землі,надавши їй швидкості 50 м/с.Визначити максимальне значення кінетичної енергії стріли та максимальну висоту підйому

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Есть такая формула, выпиши её себе в шпору. Очень полезная S = (v1^2 - V2^2) / ( 2 * a) Называется "формула без времени". Если её знаешь, то просто подставляешь цифры, и готово. У тебя в точке максимального подъёма скорость будет 0, значит остаётся S = (50^2) / (2*10) = 125 м -- это максимальная высота подъёма. А максимальная кинетическая энергия Е = m * V^2 / 2 = 0,05 * 50*50 / 2 = 62,5 Дж Эту формулу уж точно выпиши в шпору, пригодится ещё.