В одной клетке 8 попугаев. это в 4 раза больше , чем в другой клетки.Сколько попугаев в двух клетках
Математика
В одной клетке 8 попугаев. это в 4 раза больше , чем в другой клетки.Сколько попугаев в двух клетках
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8÷4=2(попугая)-во 2й клетке; 8+2=10(попугаев)-в двух клетках.
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