В одной клетке 8 попугаев. это в 4 раза больше , чем в другой клетки.Сколько попугаев в двух клетках

Математика

В одной клетке 8 попугаев. это в 4 раза больше , чем в другой клетки.Сколько попугаев в двух клетках

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