Напишите программу, которая переводит переданное ей неотрицательное целое число в четырёхзначный шестнадцатеричный код, сохранив лидирующие нули. Используйте процедуру. Входные данные Входная строка содержит неотрицательное ц...

Программа: var n:integer;s:string; procedure hex(a:integer; var h:string); var i,m:integer; s1,s2:string; begin s2:='ABCDEF'; h:=''; for i:=1 to 4 do begin m:=a mod 16; case m of 0..9 : str(m,s1); 10..15 : s1:=s2[m-9]; end; h:=s1+h; a:=a div 16; end; end; begin write('n = '); readln(n); hex(n,s); writeln(n,'(10) = ',s,'(16)'); end. Пример: n = 4095 4095(10) = 0FFF(16)