Напишите программу, которая переводит переданное ей неотрицательное целое число в четырёхзначный шестнадцатеричный код, сохранив лидирующие нули. Используйте процедуру. Входные данные Входная строка содержит неотрицательное ц...

Информатика

Напишите программу, которая переводит переданное ей неотрицательное целое число в четырёхзначный шестнадцатеричный код, сохранив лидирующие нули. Используйте процедуру. Входные данные Входная строка содержит неотрицательное целое число N ( 0 ≤ N lt; 16 4 ). Выходные данные Программа должна вывести четырёхзначный шестнадцатеричный код переданного её числа, сохранив лидирующие нули. Используйте прописные латинские буквы.

Автор: Гость