Напишите пожалуйста сочинение на английском языке. Хотя бы 100 слов Тема такая: наша жизнь значительно стала лучше, если бы в наших головах были чипы и мы могли бы разговаривать на любом языке, каком захотим. но в этом есть ...

Английский язык

Напишите пожалуйста сочинение на английском языке. Хотя бы 100 слов Тема такая: наша жизнь значительно стала лучше, если бы в наших головах были чипы и мы могли бы разговаривать на любом языке, каком захотим. но в этом есть свои недостатки

Автор: Гость