Как решить задачу Купили юбку и несколько новых платков,заплатив 1925 рублей.Юбка стоит 1670 рублей,один платок 15 рублей.Сколько купили платков?

Литература

Как решить задачу Купили юбку и несколько новых платков,заплатив 1925 рублей.Юбка стоит 1670 рублей,один платок 15 рублей.Сколько купили платков?

Автор: Гость