Как решить задачу Купили юбку и несколько новых платков,заплатив 1925 рублей.Юбка стоит 1670 рублей,один платок 15 рублей.Сколько купили платков?
Литература
Как решить задачу Купили юбку и несколько новых платков,заплатив 1925 рублей.Юбка стоит 1670 рублей,один платок 15 рублей.Сколько купили платков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - количество платков 15х+1670=1925; 15х=1925-1670; 15х=255; х=17; Ответ:17платков.
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