Помогите там 2 задание 4и5 даю последние балы
Алгебра
Помогите там 2 задание 4и5 даю последние балы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4) оба больше нуля, по теореме Виета x1+x2=-b/a и x1*x2=c/a 5) решается методом подстановки, корни будут x=6 и y=2: 2x=4y+4, x=2y+2, теперь подставим во 2-е: y-2(2y+2)=-10, упрощаем 3y+4=10, y=2, подставляем в уравнение для x и получаем корень
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Как решить задачу Купили юбку и несколько новых платков,заплатив 1925 рублей.Юбка стоит 1670 рублей,один платок 15 рублей.Сколько купили платков?
Математика
Математика
В одной клетке 8 попугаев. это в 4 раза больше , чем в другой клетки.Сколько попугаев в двух клетках
Геометрия