Помогите там 2 задание 4и5 даю последние балы

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4) оба больше нуля, по теореме Виета x1+x2=-b/a и x1*x2=c/a 5) решается методом подстановки, корни будут x=6 и y=2: 2x=4y+4, x=2y+2, теперь подставим во 2-е: y-2(2y+2)=-10, упрощаем 3y+4=10, y=2, подставляем в уравнение для x и получаем корень