Потрібен вірш про кохання на укрїнській!

Гость: Гость:

Любов жива у нас з тобою, Гуляли сніжною зимою, Ішли по вулиці щасливі, Ще зовсім юні і красиві. У парі добре,ми це знали І ранок разом зустрічали, Були хорошими стосунки, Розмови теплі,поцілунки. Весною квіти дарував, Тебе ласкаво обнімав. Високо в небі зорі ясні Недовго сяяли і гасли. Пливли у човнику рікою, Заснули тихо під вербою. І схожий сон приснився нам, Що ми заходимо у храм. У ньому тиша,світло ясне, Палає свічка і не гасне. І гарний ангел нам сказав: ПОБУДТЕ ТУТ,Я ВАС ЧЕКАВ.......