Во дворе гуляли индюки и поросята . когда посчитали их лапы , то получилось 10 . нап??ши сколько индюков и поросят гуляли во дворе?
Математика
Во дворе гуляли индюки и поросята . когда посчитали их лапы , то получилось 10 . нап??ши сколько индюков и поросят гуляли во дворе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x * 2 + y * 4 = 10 y1 = 1 x1=3 y2 = 2 x2=1
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