Во дворе гуляли индюки и поросята . когда посчитали их лапы , то получилось 10 . нап??ши сколько индюков и поросят гуляли во дворе?

Математика

Во дворе гуляли индюки и поросята . когда посчитали их лапы , то получилось 10 . нап??ши сколько индюков и поросят гуляли во дворе?

Автор: Гость