Пожалуйста помогите решить тригонометрическое уравнение
Алгебра
Пожалуйста помогите решить тригонометрическое уравнение
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Применены: формула двойного угла косинуса
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