Петрик, піднявшись на третій поверх, нарахував 36 сходинок. Тому він зробив висновок, що на 6-й поверх ведуть 72 сходинки. Чи правильно це?

Математика

Петрик, піднявшись на третій поверх, нарахував 36 сходинок. Тому він зробив висновок, що на 6-й поверх ведуть 72 сходинки. Чи правильно це?

Автор: Гость