Петрик, піднявшись на третій поверх, нарахував 36 сходинок. Тому він зробив висновок, що на 6-й поверх ведуть 72 сходинки. Чи правильно це?
Математика
Петрик, піднявшись на третій поверх, нарахував 36 сходинок. Тому він зробив висновок, що на 6-й поверх ведуть 72 сходинки. Чи правильно це?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ 72 ступеньки - НЕ правильно. До третьего этажа - два лестницы между этажами по 36 : 2 = 18 ступенек на этаж До шестого этажа таких лестниц 5 или 5*18 = 90 ступенек.
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