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Спостіть вираз: (tg a+ctg a) sin 2a;
Математика
Спостіть вираз: (tg a+ctg a) sin 2a;
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Вот и все я надеюсь поймете мой почерк
Спасибо
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