(а^5/6 + а ^ 1/6 )/а^1/6 = При а=27
Алгебра
(а^5/6 + а ^ 1/6 )/а^1/6 = При а=27
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
...............................................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Поступательное и вращательное движение твердого тела, что это? Объясните на простом примере, разобраться не могу, спасибо.
Физика
Замена колес на гусеницы позволяет значительно повысить проходимость трактора. Это видбуваEться вследствие: а) увеличения мощности двигателя; б) ув...
География
Математика