Поступательное и вращательное движение твердого тела, что это? Объясните на простом примере, разобраться не могу, спасибо.

Гость: Гость:

Поступательное - это просто летит, например. Пнёшь мяч, и он летит. А вращательное - если просто закрутишь мяч на месте, как волчок. Он тогда будет вращаться. Но можешь сделать и то, и другое одновременно, тогда он будет одновременно лететь, и вращаться - тогда будут оба движения.