Поступательное и вращательное движение твердого тела, что это? Объясните на простом примере, разобраться не могу, спасибо.

Физика
Поступательное и вращательное движение твердого тела, что это? Объясните на простом примере, разобраться не могу, спасибо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поступательное - это просто летит, например. Пнёшь мяч, и он летит. А вращательное - если просто закрутишь мяч на месте, как волчок. Он тогда будет вращаться. Но можешь сделать и то, и другое одновременно, тогда он будет одновременно лететь, и вращаться - тогда будут оба движения.
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