Докажите, что религиозные войны принесли бедствия франции и французскому народу. Heelp
История
Докажите, что религиозные войны принесли бедствия франции и французскому народу. Heelp
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Во Франции во время гугенотских войн погибло около миллиона человек. 2. Испания вторглась во Францию.
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