ПОМОГИТЕ Укажите решение неравенства 2х-4(3х+9)≥-3

Математика
ПОМОГИТЕ Укажите решение неравенства 2х-4(3х+9)≥-3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х-12х-36≥-3 -10х≥-3+36 -10х≥33 10х≤-33 х≤-3,3
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