ГРАМОТНО ИЗЛОЖИТЕ ПРИТЧУ , И ОБЪЯСНИТЕ ЧЕМУ ОНА УЧИТ !!!!!!! Ноша (басня). Л.Н.Толстой Два человека шли вместе по дороге и несли на плечах каждый свою ношу. Один человек нес, не снимая всю дорогу, а другой все останавливался,...

Литература

ГРАМОТНО ИЗЛОЖИТЕ ПРИТЧУ , И ОБЪЯСНИТЕ ЧЕМУ ОНА УЧИТ !!!!!!! Ноша (басня). Л.Н.Толстой Два человека шли вместе по дороге и несли на плечах каждый свою ношу. Один человек нес, не снимая всю дорогу, а другой все останавливался, снимал ношу и садился отдыхать. Но ему надо было всякий раз опять поднимать ношу и опять взваливать на плечи. И тот, который снимал ношу, больше устал, чем тот, который нес, не снимая.

Автор: Гость