ГРАМОТНО ИЗЛОЖИТЕ ПРИТЧУ , И ОБЪЯСНИТЕ ЧЕМУ ОНА УЧИТ !!!!!!! Ноша (басня). Л.Н.Толстой Два человека шли вместе по дороге и несли на плечах каждый свою ношу. Один человек нес, не снимая всю дорогу, а другой все останавливался,...
Литература
ГРАМОТНО ИЗЛОЖИТЕ ПРИТЧУ , И ОБЪЯСНИТЕ ЧЕМУ ОНА УЧИТ !!!!!!! Ноша (басня). Л.Н.Толстой Два человека шли вместе по дороге и несли на плечах каждый свою ношу. Один человек нес, не снимая всю дорогу, а другой все останавливался, снимал ношу и садился отдыхать. Но ему надо было всякий раз опять поднимать ношу и опять взваливать на плечи. И тот, который снимал ношу, больше устал, чем тот, который нес, не снимая.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю, что в данном конкретном случае мораль такая: не стоит чересчур себя жалеть, или, наоборот, хвалить себя (ах, как я много сделал!), а нужно просто взять себя в руки и завершить свое дело.
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