Расположение спорангиев у плаунов и хвощей
Биология
Расположение спорангиев у плаунов и хвощей
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Гость:
У плаунов спорангий желтого цвета, в котором располагаются гладкие, маленькие споры, располагается в пазухах листьев. у хвощей же спорангий располагается на спорангиофорах, расположенных чаще всего в верхушечных стробилах.
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