Два поезда одновременно отправилисьот одной станции в противоположных направлениях. Через 2ч расстояния между нимистало 280 км. С какой средней скоростью двигался каждый поезд,если у первогопоезда она была на 20 км/ч больше,чем...

Математика

Два поезда одновременно отправилисьот одной станции в противоположных направлениях. Через 2ч расстояния между нимистало 280 км. С какой средней скоростью двигался каждый поезд,если у первогопоезда она была на 20 км/ч больше,чем у второго?

Автор: Гость