Два поезда одновременно отправилисьот одной станции в противоположных направлениях. Через 2ч расстояния между нимистало 280 км. С какой средней скоростью двигался каждый поезд,если у первогопоезда она была на 20 км/ч больше,чем...
Математика
Два поезда одновременно отправилисьот одной станции в противоположных направлениях. Через 2ч расстояния между нимистало 280 км. С какой средней скоростью двигался каждый поезд,если у первогопоезда она была на 20 км/ч больше,чем у второго?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x+y)*2=280 x=y+20 y + 20 + y = 140 2y = 120 y = 60 x= 60 + 20 = 80
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