Дам Десять Баллов, прошу Вас, побыстрей.
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Дам Десять Баллов, прошу Вас, побыстрей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Где растут цветы?(сидят голуби), Куда летит мальчик?, Когда пошел дождик? Как забавляется поросенок? и т. д.
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