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6cd-18c/5d-15 сократите дробь
Алгебра
6cd-18c/5d-15 сократите дробь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=числитель 6с(d-3)/знаменатель 5(d-3)=6c/5=1,2c
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