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6км/ч перевести в м/мин
Математика
6км/ч перевести в м/мин
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
6км/ч=100м/минуту 6000м/60минут= 100м/мин
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