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7-х=2(1-3х) найдите корень уравнения
Алгебра
7-х=2(1-3х) найдите корень уравнения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7-х=2-6х -х+6х=2-7 5х=-5 х= -1
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