7 класс!! Срочнооооо, номер 407!

Гость: Гость:

1); 4) - применяешь формулу А^3 + B^3 = (A - B)*(A^2 - A*B + B^2) Ответ: 1; c^3 2) всё та же формула + раскрываешь скобки. После выносишь общий множитель. Ответ: y^2*(y + x) 3) применяешь формулу А^3 - B^3 = (A - B)*(A^2 + A*B + B^2) Ответ: m^3