7 класс!! Срочнооооо, номер 407!

Алгебра
7 класс!! Срочнооооо, номер 407!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1); 4) - применяешь формулу А^3 + B^3 = (A - B)*(A^2 - A*B + B^2) Ответ: 1; c^3 2) всё та же формула + раскрываешь скобки. После выносишь общий множитель. Ответ: y^2*(y + x) 3) применяешь формулу А^3 - B^3 = (A - B)*(A^2 + A*B + B^2) Ответ: m^3
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