Составьте 8 предложений с наречиями быстро смело высоко глубоко употребляя их в р??зных формах степеней сравнения
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Составьте 8 предложений с наречиями быстро смело высоко глубоко употребляя их в р??зных формах степеней сравнения
Ответ(ы):
Гость:
Он быстро схватил книгу и выбежал вон. Бегун под номером 8 пробежал быстрее всех. Это было очень смело. Высоко в горах путники искали укрытие. Выше этого куста располагалось гнездо, что висело на дереве Эта рыба водится очень глубоко в морях. Водолаз уплывал все глубже и глубже
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