Значение приставки в слове прекратился

Гость: Гость:

1. Приставка пре- придает словам: а) значение высокой степени качества или действия (возможно заменить приставку словами “очень”, “весьма”), например: преинтересный, пренеприятный, преувеличивать, преуспевать; б) значение “через”, “по-иному” (близкое к значению приставки пере-), например: превращать, преображать, преступать. 2. Приставка при- придает словам следующие значения: а) пространственной близости, смежности, например: прибрежный, пришкольный; б) прибавления, приближения, присоединения, например: приделать, прибивать, примыкать; в) совершения действия не в полном объеме или на ограниченный срок, например: приоткрыть, приостановиться; г) доведения действия до конца, например: придумать, пристукнуть; д) совершения действия в чьих-либо интересах, например: приберечь, припрятать. Примечание. Различается написание близких по звучанию, но разных по значению слов с приставками пре- и при-: пребывать -- прибывать, предать -- придать, предел -- придел, преемник -- приемник, восприемник, прези- рать -- призирать, преклонить -- приклонить, преступить -- приступить, претворить -- притворить, преходящий -- приходящий и др.