Соотнеси собственные имена существительные с нарицательными. Запиши пары слов." Зорька, мальчик, девочка,Серёжа,город,село, Воронеж, река,страна,Становое,корова,Галя, Обь, Италия, пёс,планета,Тузик,Венера.

Русский язык
Соотнеси собственные имена существительные с нарицательными. Запиши пары слов." Зорька, мальчик, девочка,Серёжа,город,село, Воронеж, река,страна,Становое,корова,Галя, Обь, Италия, пёс,планета,Тузик,Венера.
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Гость:
Корова Зорька, мальчик Серёжа, девочка Галя, город Воронеж, село Становое, река Обь, страна Италия, пёс Тузик, планета Венера.
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