Как решать задачи 7 класс по физики
Физика
Как решать задачи 7 класс по физики
Ответ(ы):
Гость:
Пишешь Дано:(записываешь что по условию тебе дано,а потом отчеркиваешь внизу карандашом условие и пишешь найти там что тебе надо) потом решаешь,для этого все формулы выучить,без этого никак!
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