Представь , что остров Мадагаскар сместится к югу на 30 градусов . Как изменится климат и природные зоны на острове ?
География
Представь , что остров Мадагаскар сместится к югу на 30 градусов . Как изменится климат и природные зоны на острове ?
Ответ(ы):
Гость:
30 градусов это довольно много для нашей планеты. Поэтому климат поменялся не кординально но очень сильно т.к станет ближе к экватору. Климат станет не субтропическим а экваториальным. Может добавятся новые животные. Для прежних животных все будет в норме
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