Представь , что остров Мадагаскар сместится к югу на 30 градусов . Как изменится климат и природные зоны на острове ?

Гость: Гость:

30 градусов это довольно много для нашей планеты. Поэтому климат поменялся не кординально но очень сильно т.к станет ближе к экватору. Климат станет не субтропическим а экваториальным. Может добавятся новые животные. Для прежних животных все будет в норме