В магазине за 5 норковых шуб нужно заплатить 312 500 руб., а шуба из песца стоит 17 500. Ск??лько будут стоить 8 песцовых шуб и 3 норковые. Укажи правильный ответ: а) 167 500 руб.; б) 327 500 руб.; в) 140 500 руб.; г) 536 4...

Математика
В магазине за 5 норковых шуб нужно заплатить 312 500 руб., а шуба из песца стоит 17 500. Ск??лько будут стоить 8 песцовых шуб и 3 норковые. Укажи правильный ответ: а) 167 500 руб.; б) 327 500 руб.; в) 140 500 руб.; г) 536 400 руб.
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