Просклоняйте слово жаттыктырушы В жиктик жалгау во мн.ч Биз Сендер Сиздер О??ар

Қазақ тiлi
Просклоняйте слово жаттыктырушы В жиктик жалгау во мн.ч Биз Сендер Сиздер О??ар
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Бiз жаттыктырушымыз сендер жаттыктырушыларсыныз сiздер жаттыктырушыларсыныздер олар жаттыктырушылардар
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