Из двух городов расстояние между которыми 520 километров одновременно вышли навст??ечу друг другу два поезда и встретились через 4 часа 1 поезд шел со скоростью 60 километров в час с какой скоростью шёл другой
Математика
Из двух городов расстояние между которыми 520 километров одновременно вышли навст??ечу друг другу два поезда и встретились через 4 часа 1 поезд шел со скоростью 60 километров в час с какой скоростью шёл другой
Ответ(ы):
Гость:
1)520:4=130 (км/ч) общая скорость. 2)130-60=70(км/ч) Ответ: второй поезд шёл со скоростью 70 км/ч.
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