Из двух городов расстояние между которыми 520 километров одновременно вышли навст??ечу друг другу два поезда и встретились через 4 часа 1 поезд шел со скоростью 60 километров в час с какой скоростью шёл другой

Математика

Из двух городов расстояние между которыми 520 километров одновременно вышли навст??ечу друг другу два поезда и встретились через 4 часа 1 поезд шел со скоростью 60 километров в час с какой скоростью шёл другой

Автор: Гость