Когда туристы прошли одну четвертую пути им осталось пройти 42 км определите длину всего туристического маршрута
Математика
Когда туристы прошли одну четвертую пути им осталось пройти 42 км определите длину всего туристического маршрута
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