Разобрать предлождение по частям речи "Солнце светло и прветно лучезарно мирно всплывает под узкой и длинной тучкой

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Разобрать предлождение по частям речи "Солнце светло и прветно лучезарно мирно всплывает под узкой и длинной тучкой

Автор: Гость