Разобрать предлождение по частям речи "Солнце светло и прветно лучезарно мирно всплывает под узкой и длинной тучкой
Русский язык
Разобрать предлождение по частям речи "Солнце светло и прветно лучезарно мирно всплывает под узкой и длинной тучкой
Ответ(ы):
Гость:
Солнце(сущ.) светло(наречие) и (союз) приветно (наречие) лучезарно(наречие) мирно(наречие) всплывает(глагол) под(предлог) узкой(прилагательное) и(союз) длинной(прилагательное) тучкой(сущ.)
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