Найди значение с если : а)-с=5,2 б) -с=-1,4 )помогите
Математика
Найди значение с если : а)-с=5,2 б) -с=-1,4 )помогите
Ответ(ы):
Гость:
C=-5,2 c=1,4 Вот! Вот и весь ответ это просто
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