Сочинение мгновение весны

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Весна- чудеснейшее время года. В эту пору вся живая природа словно пробуждается ото сна: птицы возвращаются из теплых стран и заводят весенние трели, на деревьях возрождаются зеленые листочки, наделяя яркими красками округу, из земли прорастает зеленая трава, а рядышком, совсем незаметный пробивается крохотный отросток цветочка. Именно в такие моменты понимаешь, как прекрасна жизнь! Когда ты идешь по улице и все тебе улыбается, приветствует тебя! Когда первые лучики солнца игриво пробегаются по асфальту, магазинным витринам, оставляя блики повсюду. Когда дети высыпают на площадки, весело хохоча и радуясь такой теплой и солнечной весне. Каждое мгновение весны волшебно, потому как только в это время года можно заметить как в каждом уголке земли пробуждается жизнь!