Как будет уменьшительно -ласкательно слово поле

Русский язык
Как будет уменьшительно -ласкательно слово поле
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