7 целых 1/4 перевести в десятичную дробь

Математика
7 целых 1/4 перевести в десятичную дробь
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Гость:
Получается  7,25 это легко
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