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Найти 8/9 от 270.......
Математика
Найти 8/9 от 270.......
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
240, 270 делишь на 9 и умножаешь на 8)))
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