Заменил фразеологизмы глаголом в н.ф. водить за нос. Стирать очки. Как в воду гляде??ь. Перемывать косточки. Ободрать как липку. Метать громы молнии.
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Заменил фразеологизмы глаголом в н.ф. водить за нос. Стирать очки. Как в воду гляде??ь. Перемывать косточки. Ободрать как липку. Метать громы молнии.
Ответ(ы):
Гость:
1. вожу за нос2. стираю очки3. как в воду гляжу4. перемываю косточки5. обдираю как липку 6. метаю гром и молнии может так!?
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