В гидравлическом прессе площадь малого поршня 5 см квадратных, площадь большого - 500 см квадратных. Сила, действующая на малый поршень, 400 Н, на большой - 36 кН. Какой выигрыш в силе дает этот пресс? Почему пресс не дает макс...

Физика

В гидравлическом прессе площадь малого поршня 5 см квадратных, площадь большого - 500 см квадратных. Сила, действующая на малый поршень, 400 Н, на большой - 36 кН. Какой выигрыш в силе дает этот пресс? Почему пресс не дает максимального (наибольшего) выигрыша в силе? Какой выигрыш в силе должен был бы давать этот пресс при отсутствии силы трения между поршнями и стенками пресса?

Автор: Гость