В гидравлическом прессе площадь малого поршня 5 см квадратных, площадь большого - 500 см квадратных. Сила, действующая на малый поршень, 400 Н, на большой - 36 кН. Какой выигрыш в силе дает этот пресс? Почему пресс не дает макс...
Физика
В гидравлическом прессе площадь малого поршня 5 см квадратных, площадь большого - 500 см квадратных. Сила, действующая на малый поршень, 400 Н, на большой - 36 кН. Какой выигрыш в силе дает этот пресс? Почему пресс не дает максимального (наибольшего) выигрыша в силе? Какой выигрыш в силе должен был бы давать этот пресс при отсутствии силы трения между поршнями и стенками пресса?
Ответ(ы):
Гость:
Максимальный выиграш в силе должен быть 100 раз ; из-за наличия сил трения он равен 90 раз.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Математика
Краски стоят 50 р, а тетрадь для рисования на 15 р дешевле. Сколько стоят краски и тетрадь вместе? РЕШИ ЗАДАЧУ ВЫРАЖЕНИЕМ
Русский язык
Математика
Математика