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7|x|-3|x=2|=-10 Объяните!
Математика
7|x|-3|x=2|=-10 Объяните!
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Гость:
Какой класс если 6 то я могу объяснить
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