Запиши по порядку все однозначные и двузначные числа в которых используются цифр?? 0,2,4
Математика
Запиши по порядку все однозначные и двузначные числа в которых используются цифр?? 0,2,4
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0,2,4,10,12,14,20,22,24,30,32,34,40,42,44,50,52,54,60,62,64,70,72,74,80,82,84,90,92,94
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