Найдите столицу могущественного в 18 в до н.э государства и подпишите её название
История
Найдите столицу могущественного в 18 в до н.э государства и подпишите её название
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вавилон ! правильный ответ!
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