Подберите к данным прилагательным однокоренные прилагательные: желтый, зеленый, ??расный, темный, худой, толстый, седой, старый. Составьте с тремя однокоренными прилагательными и причастиями предложения.
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Подберите к данным прилагательным однокоренные прилагательные: желтый, зеленый, ??расный, темный, худой, толстый, седой, старый. Составьте с тремя однокоренными прилагательными и причастиями предложения.
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Желтейший,зеленейший,краснейший,темнейший,худеющий,толстеющий,седейший,старейший. Предложение сам составь)
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