Подберите к данным прилагательным однокоренные прилагательные: желтый, зеленый, ??расный, темный, худой, толстый, седой, старый. Составьте с тремя однокоренными прилагательными и причастиями предложения.

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Подберите к данным прилагательным однокоренные прилагательные: желтый, зеленый, ??расный, темный, худой, толстый, седой, старый. Составьте с тремя однокоренными прилагательными и причастиями предложения.

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