названия двух городов в которых существовали известные библиотеки
История
названия двух городов в которых существовали известные библиотеки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Александрии египетской в Ниневии ( библиотека Ашшурбанипала)
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