Як обчислити ctg 315*?
Алгебра
Як обчислити ctg 315*?
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Ctg315°=ctg(360°-45°)=ctg(2π-45°)=ctg(-45°)=-ctg45°=-1;
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