Придумай и запиши историю используя один из рисунков (на втором, есле не видно роб??т дарит аодарки девояке заранее пасибо

Литература
Придумай и запиши историю используя один из рисунков (на втором, есле не видно роб??т дарит аодарки девояке заранее пасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это произошло вечером,девочки игрались и одна девочка упала и стукнулась головой, а ее звали Анаис и она уснула и ей приснился сон то что она в будущем везде роботы и люди.В нее влюбился робот по имени Альберт ,он дорил Анаис цветы и т.п.Вскорее Анаис в его тоже влюбилась, а через несколько секунд она очнулась и она сильно расстроилась.
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